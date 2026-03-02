Opération majeure au Moyen-Orient

Les États-Unis ont mené plusieurs attaques au cours des derniers jours contre l’Iran et le président américain a prévenu que le conflit pourrait s’étendre sur plusieurs semaines.

Cependant, les réelles motivations des Américains ne semblent pas claires. D'abord, le président Trump a expliqué vouloir redonner le pouvoir à la population iranienne en neutralisant les leaders islamistes au pouvoir.

De son côté, le secrétaire d’État à la Défense a justifié les attaques par la menace militaire imminente causée par l’Iran qui, selon lui, était prêt à mettre la main sur l’arme atomique.

Écoutez la chroniqueuse spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin revenir sur les propos de Donald Trump sur le conflit en Iran, lundi, à l’émission de Philippe Cantin.

