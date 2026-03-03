 Aller au contenu
Politique internationale
Une guerre de plusieurs semaines

«Les États-Unis ne pensaient pas que l'Iran frapperait les pays du Moyen-Orient»

par 98.5

0:00
7:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 mars 2026 07:40

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Les États-Unis ne pensaient pas que l'Iran frapperait les pays du Moyen-Orient»
La guerre États-Unis-Iran pourraient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon Justin Massie / La Presse Canadienne / AP Photo / Vahid Salemi

La durée de la guerre en Iran dépendra des objectifs de l'administration américaine, qui ne sont pas uniquement de nature nucléaire, d'après le professeur de politique Justin Massie.

Il évoque un conflit pouvant durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais moins long que celui en Irak, advenant le cas où les États-Unis feraient le choix de ne pas envoyer de troupes au sol pour un changement de régime.

Les États-Unis ne s'attendaient pas à ce que l'Iran frappe tous les pays de la région, ce qui complique également le plan des Américains, explique-t-il.

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire au département de science politique de l'Université du Québec à Montréal, analyser la situation à Lagacé le matin, mardi.

«Il n'y a présentement pas de factions qui sont soutenues par les États-Unis de manière claire et directe donc on ne peut pas penser qu'il y aura une occupation. Les États-Unis et Israël pourraient tout simplement mettre fin aux bombardements. C'est plus facile de faire ça que lorsqu'on a une présence au sol, mais ça ne veut pas dire qu'ils auront atteint tous leurs objectifs.»

Justin Massie

Vous aimerez aussi

Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»
La commission
Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»
0:00
8:42
Frappes sur l’Iran: Donald Trump promet une victoire «en quatre semaines»
La commission
Frappes sur l’Iran: Donald Trump promet une victoire «en quatre semaines»
0:00
17:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
Rattrapage
Aimez-vous les petites bestioles?
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
L’État devrait-il investir plus dans la culture?
Rattrapage
Au Québec et au Canada
L’État devrait-il investir plus dans la culture?
IA: «L'écart entre la science fiction et la réalité s'amenuise» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Utilisation à des fins dangeureuses
IA: «L'écart entre la science fiction et la réalité s'amenuise» -Luc Ferrandez
Jim Carey et son discours en français aux Césars: «C'est parti en cou***es»
Rattrapage
Les complotistes y voient un sosie
Jim Carey et son discours en français aux Césars: «C'est parti en cou***es»
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Rattrapage
Ouverture de La Cabine
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Le fromage cottage en vogue sur Tik Tok
Rattrapage
Une tendance qui ne date pas d'hier
Le fromage cottage en vogue sur Tik Tok
La Colombie-Britannique abandonne le changement d’heure
Rattrapage
Des répercussions sur la santé
La Colombie-Britannique abandonne le changement d’heure
Des jeux vidéos utilisés par des extrémistes pour recruter des jeunes
Rattrapage
Dès l'âge de 9 ans
Des jeux vidéos utilisés par des extrémistes pour recruter des jeunes
L’accès à la propriété toujours plus cher: «C'est effectivement préoccupant»
Rattrapage
Augmentation des prix de 40 000 dollars
L’accès à la propriété toujours plus cher: «C'est effectivement préoccupant»
Le Canada de plus en plus contradictoire vis-à-vis l'Iran, selon Dimitri Soudas
Rattrapage
D'un appui aux États-Unis à un cessez-le-feu
Le Canada de plus en plus contradictoire vis-à-vis l'Iran, selon Dimitri Soudas
Le mois de mars est-il réellement le mois des divorces?
Rattrapage
Séparations en hausse
Le mois de mars est-il réellement le mois des divorces?
Absence de mesure de rapatriement: casse-tête pour les Canadiens au Moyen-Orient
Rattrapage
Des milliers de vols annulés
Absence de mesure de rapatriement: casse-tête pour les Canadiens au Moyen-Orient
Faut-il avoir un million de dollars en REER? «Tenez-vous loin des généralités»
Rattrapage
Trucs pour une retraite adaptée à ses besoins
Faut-il avoir un million de dollars en REER? «Tenez-vous loin des généralités»
Des anciens députés caquistes courtisés par l’opposition
Rattrapage
Candidatures possibles en 2026
Des anciens députés caquistes courtisés par l’opposition