Une guerre de plusieurs semaines

La durée de la guerre en Iran dépendra des objectifs de l'administration américaine, qui ne sont pas uniquement de nature nucléaire, d'après le professeur de politique Justin Massie.

Il évoque un conflit pouvant durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais moins long que celui en Irak, advenant le cas où les États-Unis feraient le choix de ne pas envoyer de troupes au sol pour un changement de régime.

Les États-Unis ne s'attendaient pas à ce que l'Iran frappe tous les pays de la région, ce qui complique également le plan des Américains, explique-t-il.

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire au département de science politique de l'Université du Québec à Montréal, analyser la situation à Lagacé le matin, mardi.