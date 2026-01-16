Après-Legault et incertitude politique

Quel est l'état d'esprit des grands patrons québécois à la suite de l'annonce du départ du premier ministre Legault?

Entre la réorganisation du PLQ, la montée du PQ et la course à venir à la CAQ, le Québec Inc. cherche à identifier quel leader saura le mieux répondre à ses besoins de stabilité et de prévisibilité.

L'incertitude politique actuelle, marquée par l'obligation pour les ministres candidats de quitter leurs fonctions, pourrait toutefois mettre certains dossiers économiques sur pause.

Écoutez Pierre Rodrigue, ancien vice-président chez Bell et figure du Québec Inc. et de la culture, commenter l'après-François Legault, vendredi.

Pour les chefs d'entreprise, la perspective d'un référendum sous un éventuel gouvernement péquiste demeure une source d'inquiétude traditionnelle, bien que l'histoire ait démontré leur capacité d'adaptation.