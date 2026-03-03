Trucs pour une retraite adaptée à ses besoins

Il faut se tenir loin des généralités par rapport à la retraite, selon le chroniqueur économique Alexandre Leblond. Il recommande d'adapter le montant requis dans un REER à ses besoins.

On sous-estime souvent la valeur d'une maison, entre autres, dans le calcul d'une retraite potentielle.

Faut-il vraiment avoir un million de dollars à la retraite pour être confortable? Quelle est l'importance de cotiser à un REER?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond décortiquer le tout, mardi, au micro de Catherine Brisson.