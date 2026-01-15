La grande entrevue à Radio textos

Derrière le génie multimédia et les mises en scène grandioses se cache un homme d’une humilité désarmante.

Au micro de Marie-Eve Tremblay, Robert Lepage délaisse l'obscurité des théâtres pour se livrer sur son parcours atypique.

De ses blessures d'enfance liées à l'alopécie jusqu'à sa relation fusionnelle avec sa sœur protectrice, il explique comment il a transformé sa grande timidité en force créatrice.

Entre une anecdote surprenante impliquant Paul McCartney et une réflexion percutante sur la survie des arts de la scène face aux écrans 4K, découvrez un portrait intime d'un géant qui refuse qu'on le traite d'intellectuel.

Écoutez la longue entrevue du jeudi avec le metteur en scène, scénographe, auteur, acteur Robert Lepage, jeudi, à Radio textos.