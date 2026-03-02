Théâtre et «True Crime»

Le spectacle Verdict 2, mettant en vedette Paul Doucet et Sonia Vachon, propose une immersion théâtrale dans cinq causes judiciaires célèbres ayant marqué le Québec.

Le concept repose sur la reconstitution de plaidoiries percutantes, dont celle du procès en diffamation opposant Sophie Chiasson à Jeff Fillion en 2005.

L'originalité de la pièce réside dans sa dimension interactive: le public dispose d'une minute après chaque plaidoirie pour délibérer et rendre son propre verdict.

Coécrit par Nathalie Roy, une spécialiste des affaires judiciaires, le spectacle explore notre fascination collective pour le «true crime», tout en soulevant des questions éthiques et psychologiques profondes sur la nature humaine.

Écoutez la chronique arts et spectacle de Stéphane Leclair, au micro de Catherine Brisson lundi matin.