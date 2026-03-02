60 spectacles pour ses 60 ans

Pour ses 60 ans, l’humoriste Jean-Michel Anctil a décidé de se donner un cadeau bien particulier: un retour sur scène.

Son 5e spectacle en carrière sera toutefois différent puisqu’il sera composé de 60 représentations, pas plus. Il ne s’agit donc pas d’une tournée.

De quoi sera composé ce spectacle? Il revisite plusieurs de ses numéros préférés au fil des années. Donc oui, le fameux râteau sera de retour.

Il y aura également un invité surprise chaque soir.

Écoutez l’humoriste Jean-Michel Anctil expliquer pourquoi il a décidé de revenir sur scène au micro de Catherine Brisson, lundi.