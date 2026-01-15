Saviez-vous que la vitesse de marche influence notre espérance de vie?

Un récent article du magazine L'Actualité révèle que le fait marcher d'un bon rythme peut prolonger la durée de vie de cinq à dix ans.

Écoutez le Dr Quoc Dinh Nguyen, gériatre épidémiologiste et chercheur au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, en discuter jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.