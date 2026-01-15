Saviez-vous que la vitesse de marche influence notre espérance de vie?
Un récent article du magazine L'Actualité révèle que le fait marcher d'un bon rythme peut prolonger la durée de vie de cinq à dix ans.
Écoutez le Dr Quoc Dinh Nguyen, gériatre épidémiologiste et chercheur au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, en discuter jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«La vérité, c'est que plus on marche vite, plus le reste du corps va bien. Puis donc c'est un marqueur. Mais ce n'est pas assuré que si on marche d'emblée plus vite, on va vivre nettement plus longtemps. Ce qui est vrai, c'est que les gens qui marchent plus vite vivent plus longtemps que les gens qui marchent plus lentement en moyenne.»