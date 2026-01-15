Mauvaise situation dans les sondages

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé mercredi qu'il quitterait ses fonctions dès qu'un successeur sera choisi, alors qu'il se trouvait en bien mauvaise posture dans les sondages.

Cette décision influence-t-elle vos intentions de vote?

Écoutez Louis Aucoin, stratège en communications, président de Aucoin Stratégie et Communication et Philippe J. Fournier, créateur de QC125, se pencher sur le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.