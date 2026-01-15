 Aller au contenu
Politique provinciale
Mauvaise situation dans les sondages

Départ de Legault: est-ce que ça change vos intentions de vote?

par 98.5

0:00
17:11

Entendu dans

Radio textos

le 15 janvier 2026 10:53

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Départ de Legault: est-ce que ça change vos intentions de vote?
Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé mercredi qu'il quittera ses fonctions dès qu'un successeur sera choisi. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé mercredi qu'il quitterait ses fonctions dès qu'un successeur sera choisi, alors qu'il se trouvait en bien mauvaise posture dans les sondages. 

Cette décision influence-t-elle vos intentions de vote? 

Écoutez Louis Aucoin, stratège en communications, président de Aucoin Stratégie et Communication et Philippe J. Fournier, créateur de QC125, se pencher sur le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Son message, hier, c'était que les gens veulent du changement, et il ne veut pas que l'élection porte sur la question de changement. Il y a eu un nouveau Conseil des ministres, l'agenda législatif hyperactif avec les syndicats, les médecins, la laïcité, on a tout fait pour changer l'opinion publique. Rien ne bouge. C'est le constat qu'on a fait rendu à la période des Fêtes. Puis on s'est dit que le bon père de famille de la pandémie, ça ne fonctionne plus.»

Louis Aucoin

Vous aimerez aussi

Démission de Legault : «C'était la chose à faire» -Éric Gingras
La commission
Démission de Legault : «C'était la chose à faire» -Éric Gingras
0:00
15:50
«Il faut quand même un réflexe de décence, il a fait 25 ans en politique»
La commission
«Il faut quand même un réflexe de décence, il a fait 25 ans en politique»
0:00
6:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Sortir du noir: Robert Lepage et l'avenir de notre culture
Rattrapage
La grande entrevue à Radio textos
Sortir du noir: Robert Lepage et l'avenir de notre culture
Saviez-vous que la vitesse de marche influence notre espérance de vie?
Rattrapage
Santé
Saviez-vous que la vitesse de marche influence notre espérance de vie?
Conditions routières difficiles: «Le réseau n'a pas été bien préparé»
Rattrapage
Tempête de neige
Conditions routières difficiles: «Le réseau n'a pas été bien préparé»
«Ça prend de la sagesse puis du courage pour démissionner avant le rendez-vous»
Rattrapage
Un acte de lucidité politique?
«Ça prend de la sagesse puis du courage pour démissionner avant le rendez-vous»
Départ de François Legault: «C’est une très mauvaise nouvelle pour le PQ»
Rattrapage
Une analyse des «trois phases» du PM
Départ de François Legault: «C’est une très mauvaise nouvelle pour le PQ»
François Legault quitte: les sondages montraient peu d'appui à la CAQ
Rattrapage
Une popularité et une chute historiques
François Legault quitte: les sondages montraient peu d'appui à la CAQ
Démission surprise de François Legault: la fin d’un règne caquiste
Rattrapage
Bilan et réactions à chaud
Démission surprise de François Legault: la fin d’un règne caquiste
«On est rendu dans la scatologie municipale, ça n’a aucun bon sens»
Rattrapage
Lévis rembourse une partie des coûts des bidets
«On est rendu dans la scatologie municipale, ça n’a aucun bon sens»
Boycott touristique des États-Unis: les Québécois choisissent d'autres horizons
Rattrapage
L'effet Trump
Boycott touristique des États-Unis: les Québécois choisissent d'autres horizons
Débusquer l'invisible: des astuces contre le voyeurisme électronique
Rattrapage
Éviter les nouveaux pièges de la vie numérique
Débusquer l'invisible: des astuces contre le voyeurisme électronique
Steph Carse: du «cowboy» délaissé au triomphe de «Chanteur masqué»
Rattrapage
Entre succès gospel et projet de paternité
Steph Carse: du «cowboy» délaissé au triomphe de «Chanteur masqué»
«Quand on n'a pas le budget pour rester en ville, où est-ce qu'on s'en va?»
Rattrapage
75 % des Québécois rêvent de campagne
«Quand on n'a pas le budget pour rester en ville, où est-ce qu'on s'en va?»
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Rattrapage
Aucun expert n'a réussi à le décoder
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
Rattrapage
Surprotection en garderie?
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs