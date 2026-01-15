Des coupes dans le nouveau budget de Montréal

En analysant les détails du budget de la Ville de Montréal, Luc Ferrandez a découvert des coupes massives dans l’entretien des infrastructures.

Pour l’année 2026, certains programmes de réfection des grands boulevards sont sabrés de 50 %, tandis que les budgets pour les égouts secondaires chutent de 21 % sur quatre ans.

Il dénonce cette «pensée magique» de l’administration Martinez Ferrada, soulignant que la Ville choisit de mettre de côté 150 millions de dollars pour des projets futurs au lieu de profiter des coûts actuels de construction plus bas pour réparer les artères lourdement dégradées.

