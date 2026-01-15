De son parcours en France à la signature d'un contrat de 2 ans avec les Canadiens de Montréal dans la ligue nationale, Alexandre Texier a vécu une ascension impressionnante, souligne l'ancien joueur de la LNH Antoine Roussel.

Mentionnant un «ascenseur émotionnel» pour le joueur de 26 ans, Antoine Roussel compare Texier à l'ex-gardien de but français Cristobal Huet, qui a lui aussi fait le saut dans la LNH en traversant l'Atlantique jusqu'à Montréal.

Roussel rappelle le moment de gloire d'Alexandre Texier lorsqu'il était en France et qu'il était surnommé la «pépite française» dans la ligue Magnus.

