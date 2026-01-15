 Aller au contenu
Sports
Contrat de 2 ans avec les Canadiens

«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier

par 98.5

0:00
7:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 janvier 2026 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Antoine Roussel
Antoine Roussel

et autres

«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Antoine Roussel / Cogeco Média

De son parcours en France à la signature d'un contrat de 2 ans avec les Canadiens de Montréal dans la ligue nationale, Alexandre Texier a vécu une ascension impressionnante, souligne l'ancien joueur de la LNH Antoine Roussel.

Mentionnant un «ascenseur émotionnel» pour le joueur de 26 ans, Antoine Roussel compare Texier à l'ex-gardien de but français Cristobal Huet, qui a lui aussi fait le saut dans la LNH en traversant l'Atlantique jusqu'à Montréal.

Roussel rappelle le moment de gloire d'Alexandre Texier lorsqu'il était en France et qu'il était surnommé la «pépite française» dans la ligue Magnus.

Écoutez l'ancien joueur de la LNH et collaborateur au 98.5 Sports, Antoine Roussel, aborder le tout, jeudi, lors du tour de chapeau de Jean-Michel Bourque, jeudi. 

Vous aimerez aussi

«L'enthousiasme, un carburant non négligeable» -Mario Langlois
Le Québec maintenant
«L'enthousiasme, un carburant non négligeable» -Mario Langlois
0:00
6:18
«Le Canadien a vraiment bien joué, particulièrement Montembeault»
Le Québec maintenant
«Le Canadien a vraiment bien joué, particulièrement Montembeault»
0:00
4:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Rattrapage
Nouvelle émission de télé
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
Rattrapage
Des coupes dans le nouveau budget de Montréal
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
Rattrapage
Responsable du déneigement
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Rattrapage
Maison-Blanche
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Un nouveau documentaire sur la vie de Paul McCartney
Rattrapage
«Man on the Run»
Un nouveau documentaire sur la vie de Paul McCartney
«Vous allez changer de ton» -Patrick Lagacé à Luis Miranda
Rattrapage
Qui est responsable du déneigement?
«Vous allez changer de ton» -Patrick Lagacé à Luis Miranda
81e Salon de l’auto: une nécessaire mutation vers la «mobilité» globale
Rattrapage
30 marques présentes
81e Salon de l’auto: une nécessaire mutation vers la «mobilité» globale
La CAQ a-t-elle gouverné selon les sondages? «Oui, mais ce n'est pas péjoratif»
Rattrapage
Selon son ex-directeur aux relations médias
La CAQ a-t-elle gouverné selon les sondages? «Oui, mais ce n'est pas péjoratif»
Avec Washington et Pékin: «Carney est en train d'essayer d'équilibrer le tout»
Rattrapage
Des relations tendues avec les deux géants
Avec Washington et Pékin: «Carney est en train d'essayer d'équilibrer le tout»
Bilan de la CAQ: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce de «mauvaises priorités»
Rattrapage
Regard nuancé sur un adversaire de longue date
Bilan de la CAQ: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce de «mauvaises priorités»
Tronçon du REM en panne: la faute à un «épisode de bruine verglaçante non prévu»
Rattrapage
Transport collectif et conditions météo difficiles
Tronçon du REM en panne: la faute à un «épisode de bruine verglaçante non prévu»
Bernard Drainville se présentera-t-il? «Ça ne me tente pas de faire la nouvelle»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Bernard Drainville se présentera-t-il? «Ça ne me tente pas de faire la nouvelle»
Bilan économique de François Legault: les Québécois sont-ils plus riches?
Rattrapage
L'écart de richesse du Québec avec l’Ontario
Bilan économique de François Legault: les Québécois sont-ils plus riches?
Départ de François Legault: «Pour Charles Milliard, c'est une catastrophe»
Rattrapage
L'effet de sa démission sur l'opposition
Départ de François Legault: «Pour Charles Milliard, c'est une catastrophe»