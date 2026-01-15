 Aller au contenu
Politique internationale
Maison-Blanche

Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 janvier 2026 09:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La chanteuse suédoise Zara Larsson dénonce vivement l'utilisation de son succès Lush Life dans une vidéo promotionnelle de Donald Trump associant sa musique à un agenda qu'elle qualifie d'«inhumain».

Le compte TikTok officiel de la Maison-Blanche a publié un montage mettant en scène l'ICE (le service de l'immigration américain) sur les notes de la chanson pop.

Cette publication, qui cumule des millions de vues, a provoqué une réaction immédiate de l'artiste.

Zara Larsson a multiplié les interventions sur les réseaux sociaux pour se dissocier fermement de l'administration Trump, affirmant que sa musique ne devrait pas servir à promouvoir de telles politiques.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle qui discute de cette controverse, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

  • Absence de Luc Poirier au Salon de l'auto: le célèbre collectionneur de Ferrari a annoncé qu'il n'avait pas été invité cette année.

