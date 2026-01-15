La chanteuse suédoise Zara Larsson dénonce vivement l'utilisation de son succès Lush Life dans une vidéo promotionnelle de Donald Trump associant sa musique à un agenda qu'elle qualifie d'«inhumain».

Le compte TikTok officiel de la Maison-Blanche a publié un montage mettant en scène l'ICE (le service de l'immigration américain) sur les notes de la chanson pop.

Cette publication, qui cumule des millions de vues, a provoqué une réaction immédiate de l'artiste.

Zara Larsson a multiplié les interventions sur les réseaux sociaux pour se dissocier fermement de l'administration Trump, affirmant que sa musique ne devrait pas servir à promouvoir de telles politiques.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle qui discute de cette controverse, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

