La chanteuse suédoise Zara Larsson dénonce vivement l'utilisation de son succès Lush Life dans une vidéo promotionnelle de Donald Trump associant sa musique à un agenda qu'elle qualifie d'«inhumain».
Le compte TikTok officiel de la Maison-Blanche a publié un montage mettant en scène l'ICE (le service de l'immigration américain) sur les notes de la chanson pop.
Cette publication, qui cumule des millions de vues, a provoqué une réaction immédiate de l'artiste.
Zara Larsson a multiplié les interventions sur les réseaux sociaux pour se dissocier fermement de l'administration Trump, affirmant que sa musique ne devrait pas servir à promouvoir de telles politiques.
