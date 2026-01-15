À l'aube de la 81e édition du Salon de l’auto de Montréal, Benoît Charette dresse un portrait optimiste, malgré l'absence de certains joueurs.

Avec 30 marques présentes, dont les retours remarqués d'Audi et de BMW, le Salon gagne en ampleur grâce à la collaboration stratégique des associations de concessionnaires.

Il explique que si des marques comme Mazda ou Volvo privilégient désormais les réseaux sociaux pour des raisons budgétaires, l'événement physique demeure essentiel pour le grand public.

Le chroniqueur automobile entrevoit d'ailleurs une transformation des salons traditionnels vers des «salons de la mobilité» incluant vélos et motos.

Écoutez Benoît Charette, chroniqueur automobile, auteur du livre L’Annuel de l’automobile 2026, jeudi, à Lagacé le matin.