 Aller au contenu
Automobile
30 marques présentes

81e Salon de l’auto: une nécessaire mutation vers la «mobilité» globale

par 98.5

0:00
4:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 janvier 2026 08:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Benoit Charette
Benoit Charette
81e Salon de l’auto: une nécessaire mutation vers la «mobilité» globale
Benoît Charette / Cogeco Média

À l'aube de la 81e édition du Salon de l’auto de Montréal, Benoît Charette dresse un portrait optimiste, malgré l'absence de certains joueurs. 

Avec 30 marques présentes, dont les retours remarqués d'Audi et de BMW, le Salon gagne en ampleur grâce à la collaboration stratégique des associations de concessionnaires. 

Il explique que si des marques comme Mazda ou Volvo privilégient désormais les réseaux sociaux pour des raisons budgétaires, l'événement physique demeure essentiel pour le grand public.

Le chroniqueur automobile entrevoit d'ailleurs une transformation des salons traditionnels vers des «salons de la mobilité» incluant vélos et motos.

Écoutez Benoît Charette, chroniqueur automobile, auteur du livre L’Annuel de l’automobile 2026, jeudi, à Lagacé le matin

«Il y a 30 marques automobiles qui sont là cette année, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu autant.»

Benoît Charette

Vous aimerez aussi

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Rattrapage
Nouvelle émission de télé
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
Rattrapage
Des coupes dans le nouveau budget de Montréal
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
Rattrapage
Responsable du déneigement
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Rattrapage
Contrat de 2 ans avec les Canadiens
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Rattrapage
Maison-Blanche
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Un nouveau documentaire sur la vie de Paul McCartney
Rattrapage
«Man on the Run»
Un nouveau documentaire sur la vie de Paul McCartney
«Vous allez changer de ton» -Patrick Lagacé à Luis Miranda
Rattrapage
Qui est responsable du déneigement?
«Vous allez changer de ton» -Patrick Lagacé à Luis Miranda
La CAQ a-t-elle gouverné selon les sondages? «Oui, mais ce n'est pas péjoratif»
Rattrapage
Selon son ex-directeur aux relations médias
La CAQ a-t-elle gouverné selon les sondages? «Oui, mais ce n'est pas péjoratif»
Avec Washington et Pékin: «Carney est en train d'essayer d'équilibrer le tout»
Rattrapage
Des relations tendues avec les deux géants
Avec Washington et Pékin: «Carney est en train d'essayer d'équilibrer le tout»
Bilan de la CAQ: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce de «mauvaises priorités»
Rattrapage
Regard nuancé sur un adversaire de longue date
Bilan de la CAQ: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce de «mauvaises priorités»
Tronçon du REM en panne: la faute à un «épisode de bruine verglaçante non prévu»
Rattrapage
Transport collectif et conditions météo difficiles
Tronçon du REM en panne: la faute à un «épisode de bruine verglaçante non prévu»
Bernard Drainville se présentera-t-il? «Ça ne me tente pas de faire la nouvelle»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Bernard Drainville se présentera-t-il? «Ça ne me tente pas de faire la nouvelle»
Bilan économique de François Legault: les Québécois sont-ils plus riches?
Rattrapage
L'écart de richesse du Québec avec l’Ontario
Bilan économique de François Legault: les Québécois sont-ils plus riches?
Départ de François Legault: «Pour Charles Milliard, c'est une catastrophe»
Rattrapage
L'effet de sa démission sur l'opposition
Départ de François Legault: «Pour Charles Milliard, c'est une catastrophe»