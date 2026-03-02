Explosion de 48% des crevaisons à Montréal

L'hiver 2026 s'avère particulièrement dévastateur pour les routes québécoises, avec une hausse marquée des demandes d'assistance pour crevaison.

À Montréal, CAA-Québec rapporte une augmentation de 48 % des appels par rapport à l'an dernier, une tendance qui touche également l'Outaouais et la Capitale-Nationale.

Leur porte-parole, Simon Bourassa, souligne que la dégradation précoce des infrastructures, exacerbée par les cycles de gel-dégel dès le mois de janvier, rend les réparations hivernales presque impossibles.

Avec le dégel complet prévu en mars, la situation risque de s'aggraver, alors que les recours légaux pour les bris de pneus ou de suspension demeurent extrêmement restreints pour les citoyens.

Écoutez Simon Bourassa, porte-parole de CAA-Québec, expliquer le tout, lundi à Lagacé le matin avec Catherine Brisson.