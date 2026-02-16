Après des discussions avec le patron de Ford

Le grand patron de Ford a sensibilisé l'administration de Trump à la possibilité de créer un partenariat d'affaires avec certaines compagnies chinoises pour ce qui est de la construction de véhicules électriques, selon Bloomberg.
Le président américain n'aurait pas fermé la porte à cette idée, à condition que les entreprises chinoises s'installent en sol américain pour y créer de l'emploi.
Écoutez Luc Olivier-Chamberland, journaliste automobile chez Ecoloauto.com, aborder le sujet, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Moi, ce qui me fait sourciller, c'est la réaction de Donald Trump quand il dit: tant qu'ils viennent construire chez nous, il n'y a pas de problème. Lorsque le Canada a annoncé la même chose, c'était la fin du monde. On va imposer des tarifs aux Canadiens en réprimande à ça. Mais moi, je me dis que si les Américains peuvent avoir une industrie chinoise qui vient s'installer sur le marché nord-américain, pourquoi le Canada ne peut pas l'avoir aussi?»