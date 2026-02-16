Après des discussions avec le patron de Ford

Le grand patron de Ford a sensibilisé l'administration de Trump à la possibilité de créer un partenariat d'affaires avec certaines compagnies chinoises pour ce qui est de la construction de véhicules électriques, selon Bloomberg.

Le président américain n'aurait pas fermé la porte à cette idée, à condition que les entreprises chinoises s'installent en sol américain pour y créer de l'emploi.

Écoutez Luc Olivier-Chamberland, journaliste automobile chez Ecoloauto.com, aborder le sujet, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.