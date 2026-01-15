 Aller au contenu
Politique
Regard nuancé sur un adversaire de longue date

Bilan de la CAQ: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce de «mauvaises priorités»

par 98.5

0:00
8:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 janvier 2026 08:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bilan de la CAQ: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce de «mauvaises priorités»
Gabriel Nadeau-Dubois / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Au lendemain de l'annonce du départ de François Legault, Gabriel Nadeau-Dubois pose un regard nuancé sur son adversaire de longue date.

S’il refuse de «vernir» un bilan qu’il juge globalement mauvais — pointant notamment la crise du logement et l'école à «trois vitesses» — le porte-parole de Québec solidaire salue néanmoins l’engagement exceptionnel de l’homme.

Il souligne les rares bons coups du premier ministre, comme l’augmentation du salaire des enseignants et les embauches massives en santé durant la pandémie.

Enfin, il évoque avec respect l’humour et l’autodérision de François Legault en privé.

Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin et porte-parole en matière d’éducation pour Québec Solidaire, jeudi, à Lagacé le matin

«François Legault et moi, c'est le politicien avec lequel j'avais le moins en commun [...] et pourtant, c'est celui avec lequel j'ai franchement le plus ri.»

Gabriel Nadeau-Dubois

Vous aimerez aussi

Qui sont les successeurs potentiels de François Legault à la tête de la CAQ?
Le Québec maintenant
Qui sont les successeurs potentiels de François Legault à la tête de la CAQ?
0:00
7:04
«Après deux mandats, les Québécois sont tannés de leur premier ministre»
Lagacé le matin
«Après deux mandats, les Québécois sont tannés de leur premier ministre»
0:00
24:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Rattrapage
Nouvelle émission de télé
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
Rattrapage
Des coupes dans le nouveau budget de Montréal
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
Rattrapage
Responsable du déneigement
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Rattrapage
Contrat de 2 ans avec les Canadiens
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Rattrapage
Maison-Blanche
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Un nouveau documentaire sur la vie de Paul McCartney
Rattrapage
«Man on the Run»
Un nouveau documentaire sur la vie de Paul McCartney
«Vous allez changer de ton» -Patrick Lagacé à Luis Miranda
Rattrapage
Qui est responsable du déneigement?
«Vous allez changer de ton» -Patrick Lagacé à Luis Miranda
81e Salon de l’auto: une nécessaire mutation vers la «mobilité» globale
Rattrapage
30 marques présentes
81e Salon de l’auto: une nécessaire mutation vers la «mobilité» globale
La CAQ a-t-elle gouverné selon les sondages? «Oui, mais ce n'est pas péjoratif»
Rattrapage
Selon son ex-directeur aux relations médias
La CAQ a-t-elle gouverné selon les sondages? «Oui, mais ce n'est pas péjoratif»
Avec Washington et Pékin: «Carney est en train d'essayer d'équilibrer le tout»
Rattrapage
Des relations tendues avec les deux géants
Avec Washington et Pékin: «Carney est en train d'essayer d'équilibrer le tout»
Tronçon du REM en panne: la faute à un «épisode de bruine verglaçante non prévu»
Rattrapage
Transport collectif et conditions météo difficiles
Tronçon du REM en panne: la faute à un «épisode de bruine verglaçante non prévu»
Bernard Drainville se présentera-t-il? «Ça ne me tente pas de faire la nouvelle»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Bernard Drainville se présentera-t-il? «Ça ne me tente pas de faire la nouvelle»
Bilan économique de François Legault: les Québécois sont-ils plus riches?
Rattrapage
L'écart de richesse du Québec avec l’Ontario
Bilan économique de François Legault: les Québécois sont-ils plus riches?
Départ de François Legault: «Pour Charles Milliard, c'est une catastrophe»
Rattrapage
L'effet de sa démission sur l'opposition
Départ de François Legault: «Pour Charles Milliard, c'est une catastrophe»