Regard nuancé sur un adversaire de longue date

Au lendemain de l'annonce du départ de François Legault, Gabriel Nadeau-Dubois pose un regard nuancé sur son adversaire de longue date.

S’il refuse de «vernir» un bilan qu’il juge globalement mauvais — pointant notamment la crise du logement et l'école à «trois vitesses» — le porte-parole de Québec solidaire salue néanmoins l’engagement exceptionnel de l’homme.

Il souligne les rares bons coups du premier ministre, comme l’augmentation du salaire des enseignants et les embauches massives en santé durant la pandémie.

Enfin, il évoque avec respect l’humour et l’autodérision de François Legault en privé.

Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin et porte-parole en matière d’éducation pour Québec Solidaire, jeudi, à Lagacé le matin.