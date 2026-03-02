La politique, «c'est rough», selon le député

Après huit ans en politique québécoise, Vincent Marissal dit avoir besoin de recul et indique n'avoir plus l'énergie pour se représenter aux prochaines élections.

Selon lui, plusieurs aspects de la vie politique font en sorte qu'elle soit «rough», comme la forte adversité, le fait d'être constamment dans l'œil des médias, ou encore les réseaux sociaux, qui ternissent l'ambiance.

Écoutez le député indépendant de Rosemont, Vincent Marissal, expliquer son départ de la politique au micro de Philippe Cantin, lundi en début de soirée.