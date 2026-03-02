 Aller au contenu
Politique
La politique, «c'est rough», selon le député

«Je n'ai pas dans le réservoir ce qu'il faut pour me relancer» -Vincent Marissal

par 98.5

0:00
5:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 mars 2026 15:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je n'ai pas dans le réservoir ce qu'il faut pour me relancer» -Vincent Marissal
Le député de Rosemont Vincent Marissal ne se représentera pas aux prochaines élections provinciales / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Après huit ans en politique québécoise, Vincent Marissal dit avoir besoin de recul et indique n'avoir plus l'énergie pour se représenter aux prochaines élections.

Selon lui, plusieurs aspects de la vie politique font en sorte qu'elle soit «rough», comme la forte adversité, le fait d'être constamment dans l'œil des médias, ou encore les réseaux sociaux, qui ternissent l'ambiance.

Écoutez le député indépendant de Rosemont, Vincent Marissal, expliquer son départ de la politique au micro de Philippe Cantin, lundi en début de soirée.

Vous aimerez aussi

Le départ de Vincent Marissal et l’exode des talents politiques
Lagacé le matin
Le départ de Vincent Marissal et l’exode des talents politiques
0:00
10:04
«Mila, c'est un centre qui est reconnu mondialement» -Jean Boulet
Le Québec maintenant
«Mila, c'est un centre qui est reconnu mondialement» -Jean Boulet
0:00
10:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Normand D'Amour revient sur le «microcosme» qu'est Big Brother
Rattrapage
Dans les coulisses de la téléréalité
Normand D'Amour revient sur le «microcosme» qu'est Big Brother
«Si Fréchette prend les rênes de la CAQ, elle va devoir vivre avec le passé»
Rattrapage
De passage à Tout de monde en parle
«Si Fréchette prend les rênes de la CAQ, elle va devoir vivre avec le passé»
«Les Canadiens sont en train de faire leur place en séries éliminatoires»
Rattrapage
Dernier droit de la saison
«Les Canadiens sont en train de faire leur place en séries éliminatoires»
À quoi peut-on s'attendre pour la cérémonie des Oscars 2026?
Rattrapage
Chronique culturelle
À quoi peut-on s'attendre pour la cérémonie des Oscars 2026?
La guerre en Iran entraîne une forte présence policière aux États-Unis
Rattrapage
Risque de riposte terroriste
La guerre en Iran entraîne une forte présence policière aux États-Unis
«Tout le monde est passé au tordeur»: vos réactions à la finale Canada-USA
Rattrapage
Défaite crève-coeur du Canada
«Tout le monde est passé au tordeur»: vos réactions à la finale Canada-USA
Temps des sucres: Quand la haute gastronomie s'invite à la table des classiques
Rattrapage
Des fèves au lard au foie gras
Temps des sucres: Quand la haute gastronomie s'invite à la table des classiques
«Qu'est-ce que ça nous dit vraiment, les médailles?» -Biz
Rattrapage
Retour sur les Jeux de Milan
«Qu'est-ce que ça nous dit vraiment, les médailles?» -Biz
Vers une frappe américaine contre l'Iran dans les prochains jours?
Rattrapage
Tensions politiques
Vers une frappe américaine contre l'Iran dans les prochains jours?
Du patin aux bagels au Air Fryer: les incontournables de Montréal en lumière
Rattrapage
25e édition du festival hivernal
Du patin aux bagels au Air Fryer: les incontournables de Montréal en lumière
«Mila, c'est un centre qui est reconnu mondialement» -Jean Boulet
Rattrapage
Investissement de 36 millions
«Mila, c'est un centre qui est reconnu mondialement» -Jean Boulet
Météo: «On aura une semaine de relâche en trois temps» -Julien Pellerin
Rattrapage
Fortes variations de température
Météo: «On aura une semaine de relâche en trois temps» -Julien Pellerin
Matthew Schaefer: des airs de Bobby Orr à 18 ans seulement
Rattrapage
Deux buts face au CH
Matthew Schaefer: des airs de Bobby Orr à 18 ans seulement
Vers un gouvernement minoritaire et une lutte serrée au Québec?
Rattrapage
Le PLQ talonne le PQ, la CAQ s’effondre
Vers un gouvernement minoritaire et une lutte serrée au Québec?