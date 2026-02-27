 Aller au contenu
Investissement de 36 millions

«Mila, c'est un centre qui est reconnu mondialement» -Jean Boulet

Le ministre Boulet soutient que cet investissement s'inscrit dans une stratégie plus large. / La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 36 M$ dans l'Institut québécois d'intelligence artificielle surnommé Mila.

Le ministre Jean Boulet soutient que cette somme servira à financer des projets de recherche en lien avec l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre de partenariats avec des universités québécoises, telles que McGill, l'Université de Montréal et Polytechnique.

Écoutez le ministre de l'Économie Jean Boulet expliquer cet investissement, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«Il faut être capable de suivre la parade. L'avenir social et économique du Québec réside dans notre capacité d'avoir une vision de l'avenir des environnements de travail et des environnements sociaux. Ça passe beaucoup par une alliance stratégique entre les technologies et le capital humain. Mila est un centre reconnue mondialement pour ça.»

Jean Boulet

