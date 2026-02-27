Investissement de 36 millions

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 36 M$ dans l'Institut québécois d'intelligence artificielle surnommé Mila.

Le ministre Jean Boulet soutient que cette somme servira à financer des projets de recherche en lien avec l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre de partenariats avec des universités québécoises, telles que McGill, l'Université de Montréal et Polytechnique.

Écoutez le ministre de l'Économie Jean Boulet expliquer cet investissement, vendredi, au micro de Philippe Cantin.