Politique
Course à la chefferie de la CAQ

Bernard Drainville se présentera-t-il? «Ça ne me tente pas de faire la nouvelle»

par 98.5

0:00
12:33

le 15 janvier 2026 07:54

Bernard Drainville ne souhaite pas révéler s'il se présentera ou non à la chefferie de la CAQ / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, refuse de répondre lorsque Patrick Lagacé lui demande s'il va se présenter à la course à la chefferie de la CAQ, arguant qu'il «n'est pas là». 

Il souhaite avant tout remercier le premier ministre démissionnaire pour avoir mené son parti à la victoire.

De l'avis de M. Drainville, en ce qui a trait au futur de la CAQ, le nationalisme «ne va pas mourir» et estime qu'il faut renforcer le Québec dans le Canada.

Écoutez le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Bernard Drainville, aborder l'après-démission de François Legault, à l'émission Lagacé le matin.

Concernant un prochain référendum sur la souveraineté du Québec en cas de gouvernement du Parti québécois, il indique avoir «tourné la page là-dessus», bien qu'il ne souhaite pas révéler s'il se présenterait dans le camp du OUI ou dans le camp du NON.

«Ce matin, je parle de François Legault, je veux lui dire merci, je veux lui exprimer ma reconnaissance puis dire que je pense que c'est important qu'on le dise à quel point il a beaucoup donné au Québec, puis il mérite qu'on prenne un temps d'arrêt pour reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Après 11 heures ce matin, moi, je me débranche puis là, je réfléchirai à la suite des choses.»

Bernard Drainville

Autre sujet abordé en début d'entrevue

  • Bernard Drainville fait le point sur la situation concernant l'électrification des transports.

