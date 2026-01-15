Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, refuse de répondre lorsque Patrick Lagacé lui demande s'il va se présenter à la course à la chefferie de la CAQ, arguant qu'il «n'est pas là».

Il souhaite avant tout remercier le premier ministre démissionnaire pour avoir mené son parti à la victoire.

De l'avis de M. Drainville, en ce qui a trait au futur de la CAQ, le nationalisme «ne va pas mourir» et estime qu'il faut renforcer le Québec dans le Canada.

Écoutez le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Bernard Drainville, aborder l'après-démission de François Legault, à l'émission Lagacé le matin.

Concernant un prochain référendum sur la souveraineté du Québec en cas de gouvernement du Parti québécois, il indique avoir «tourné la page là-dessus», bien qu'il ne souhaite pas révéler s'il se présenterait dans le camp du OUI ou dans le camp du NON.