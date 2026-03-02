Quand les politiciens quittent l'arène

Le départ de Vincent Marissal de la vie politique, lui qui a été expulsé du caucus de Québec solidaire, illustre, selon Luc Ferrandez, une tendance inquiétante nommée le «boulevard des rêves brisés».

Cet exode touche des élus de talent dont les grandes ambitions, comme la réforme de la santé ou de l'éducation, se heurtent à une mécanique d'opposition stérile axée sur la recherche de «clips» médiatiques.

Marissal dénonce un milieu où la santé mentale est mise à rude épreuve et où les rapports humains s'effondrent dès qu'un membre quitte les rangs, transformant d'anciens alliés en parias.

Luc Ferrandez souligne également le retrait futur de Caroline Proulx.

