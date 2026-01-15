Démission de François Legault

Le premier ministre du Québec, François Legault a annoncé sa démission, mercredi avant-midi, décision qui mijotait dans sa tête depuis quelque temps maintenant.
Que ce soit le tour de force de créer, puis de mener la CAQ au pouvoir ou encore le «manque d'humanité» en ce qui a trait à l'immigration, Patrick Lagacé fait le bilan de ses bons et mauvais coups.
Du 3e lien, en passant par l'économie, à la culture: tout y passe.
Écoutez Patrick Lagacé commenter la démission du premier ministre du Québec jeudi, dans son tour d'horizon.
«François Legault, dans les derniers kilomètres de son deuxième mandat majoritaire, s'en va. Il part à bout de souffle, on le sait malmené dans les sondages. Tous les efforts de François Legault pour relancer la CAQ, le virage plus conservateur, plus sécuritaire. La promesse de réformer l'État. Les attaques sur les syndicats, sur les médecins aussi. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de dessein politique là dessus.»
Autres sujets abordés
