Démission de François Legault

«Après deux mandats, les Québécois sont tannés de leur premier ministre»

par 98.5

0:00
24:22

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 janvier 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Après deux mandats, les Québécois sont tannés de leur premier ministre»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le premier ministre du Québec, François Legault a annoncé sa démission, mercredi avant-midi, décision qui mijotait dans sa tête depuis quelque temps maintenant.

Que ce soit le tour de force de créer, puis de mener la CAQ au pouvoir ou encore le «manque d'humanité» en ce qui a trait à l'immigration, Patrick Lagacé fait le bilan de ses bons et mauvais coups.

Du 3e lien, en passant par l'économie, à la culture: tout y passe.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la démission du premier ministre du Québec jeudi, dans son tour d'horizon.

«François Legault, dans les derniers kilomètres de son deuxième mandat majoritaire, s'en va. Il part à bout de souffle, on le sait malmené dans les sondages. Tous les efforts de François Legault pour relancer la CAQ, le virage plus conservateur, plus sécuritaire. La promesse de réformer l'État. Les attaques sur les syndicats, sur les médecins aussi. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de dessein politique là dessus.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • La SAAQ a un nouveau PDG;
  • La SAQ et la compagnie californienne Uber font affaire ensemble;
  • Un manifestant risque la prison pour «rassemblement contre la sécurité nationale» par le régime de Téhéran;
  • Trump critique Zelensky dans une entrevue accordée à Reuters;
  • Un agent de l'ICE tire sur un immigrant à Minneapolis;
  • Plusieurs pays organisent un exercice militaire conjoint au Groenland;
  • Perquisition au domicile d'une journaliste du Washington Post;
  • Voyage de Mark Carney en Chine: un accord est-il possible?;
  • Les garagistes sont occupés en cette météo instable;
  • La Ville de Montréal met fin à l'initiative «Bienvenue Bébé» de l'ex-mairesse Plante.

