Elle a fait vivre l'enfer à sa jeune victime

Justice et faits divers
Esclavage moderne: huit ans de pénitencier pour Sonia Abbruzzo

par 98.5

0:00
5:25

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 janvier 2026 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Sonia Abbruzzo, une femme de 49 ans, a été condamnée à huit ans de pénitencier pour traite de personne et proxénétisme, avec sa fille Brianna Brousseau, après avoir réduit une jeune femme en esclavage moderne en 2022.

Sa fille, Bryanna Abbruzzo, devrait connaître son sort dans quelques semaines.

La victime aurait été rencontrée sur TikTok et c'est ensuite que son calvaire aurait commencé.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel discuter de cette affaire avec Patrick Lagacé, jeudi matin.

«La jeune a été isolée de sa famille, on lui a enlevé son cellulaire, ses vêtements, son argent, elle a été manipulée, elle n'avait plus rien. Elle a dû se prostituer et c'est pas elle qui gardait l'argent. Elle dormait dans le garage et en 5 ou 6 mois, elle a perdu à peu près 65 livres. Ça te donne une idée? Le juge a dit que ça aurait pu lui être fatal...»

Bénédicte Lebel

Autres sujets abordés

  • Incendie criminel dans un restaurant de Notre-Dame-de-Grâce;
  • Début du procès d’un ex-combattant d’arts martiaux et de sa conjointe pour le meurtre d’un adolescent en 2022.

