Elle a fait vivre l'enfer à sa jeune victime

Sonia Abbruzzo, une femme de 49 ans, a été condamnée à huit ans de pénitencier pour traite de personne et proxénétisme, avec sa fille Brianna Brousseau, après avoir réduit une jeune femme en esclavage moderne en 2022.

Sa fille, Bryanna Abbruzzo, devrait connaître son sort dans quelques semaines.

La victime aurait été rencontrée sur TikTok et c'est ensuite que son calvaire aurait commencé.

