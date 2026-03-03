La première journée de la semaine de relâche a été marquée par un drame à Chambly, alors qu’un enfant s’est blessé grièvement à la tête en glissant sur une butte de neige du parc Robert-Lebel.
Il a finalement succombé à ses graves blessures à la tête après avoir été conduit à l’hôpital.
Une enquête du coroner est en cours pour comprendre ce qui a conduit à cet incident tragique.
Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le récit des événements, mardi, au micro de Catherine Brisson.
Autres sujets abordés
- Le SPVM confirme le troisième meurtre de l’année à Montréal;
- Le cardinal Marc Ouellet veut rétablir son honneur lors d’un procès civil en diffamation.