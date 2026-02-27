 Aller au contenu
Justice et faits divers
Altercation au restaurant Orange Julep de Montréal

Homicide involontaire: la couronne demande 8 ans de prison pour Ismail Karaoui

par 98.5

0:00
6:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Homicide involontaire: la couronne demande 8 ans de prison pour Ismail Karaoui
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un coup de poing par un boxeur amateur, un seul, c'est tout ce qui aura été nécessaire pour qu'Ismail Karaoui, un homme de 27 ans, fauche la vie d'Andreï Petuhov, un homme de 50 ans sans histoire, lors d'une altercation en mai 2023 dans le stationnement du restaurant Orange Julep de Montréal.

Ismail Karaoui avait déjà plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire dans ce dossier, mais la Couronne demande maintenant huit ans de prison.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle soutient que l'avocat de la défense, Me Richard Tawil, a de son côté suggéré entre deux et trois ans d’incarcération, suivi d’une probation de deux ans et des travaux communautaires.

Autres sujets traités:

  • Le SPVM a fait des perquisitions jeudi en lien avec l'affaire Nooran Rezayi;
  • L’ancien maire de Montréal-nord Gilles Deguire acquitté d’avoir harcelé une femme.

