Altercation au restaurant Orange Julep de Montréal

Un coup de poing par un boxeur amateur, un seul, c'est tout ce qui aura été nécessaire pour qu'Ismail Karaoui, un homme de 27 ans, fauche la vie d'Andreï Petuhov, un homme de 50 ans sans histoire, lors d'une altercation en mai 2023 dans le stationnement du restaurant Orange Julep de Montréal.

Ismail Karaoui avait déjà plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire dans ce dossier, mais la Couronne demande maintenant huit ans de prison.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle soutient que l'avocat de la défense, Me Richard Tawil, a de son côté suggéré entre deux et trois ans d’incarcération, suivi d’une probation de deux ans et des travaux communautaires.

