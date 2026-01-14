Un acte de lucidité politique?

L'annonce de la démission de François Legault suscite de vives réactions.

Stéphane Gendron appelle au respect pour l'engagement de cet «apôtre du service public», et admet que ce geste représente une preuve de sagesse devant une chute brutale dans les sondages.

Entre nostalgie de la gestion rassurante de la pandémie et rejet d'un ton jugé plus tard arrogant, les citoyens témoignent d'une fin de règne douce-amère.

La CAQ fait maintenant face au défi colossal de se reconstruire sans son pilier central.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, réagir à l'actualité, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.