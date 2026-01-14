 Aller au contenu
Politique provinciale
Un acte de lucidité politique?

«Ça prend de la sagesse puis du courage pour démissionner avant le rendez-vous»

January 14, 2026

Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
L'annonce de la démission de François Legault suscite de vives réactions. 

Stéphane Gendron appelle au respect pour l'engagement de cet «apôtre du service public», et admet que ce geste représente une preuve de sagesse devant une chute brutale dans les sondages.

Entre nostalgie de la gestion rassurante de la pandémie et rejet d'un ton jugé plus tard arrogant, les citoyens témoignent d'une fin de règne douce-amère.

La CAQ fait maintenant face au défi colossal de se reconstruire sans son pilier central.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, réagir à l'actualité, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«François Legault ne nous a pas fait honte. Il a occupé la fonction avec dignité [...] du seul chef d'État d'une nation francophone en Amérique du Nord.»

Stéphane Gendron

