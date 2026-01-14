Une analyse des «trois phases» du PM

Le Québec est en mode «réaction» après l'annonce de la démission de François Legault.

Pour l'entrepreneur Nicolas Duvernois, ce geste, bien que surprenant, suit une certaine «logique» politique après 18 mois de déclin.

Il analyse les trois phases du règne de Legault et évoque l’impact politique, notamment pour le PQ, avec deux courses à la chefferie à venir.

Qui de Sonia Lebel ou Simon Jolin-Barrette saura raviver la flamme caquiste?

Écoutez Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, réagir à la nouvelle mercredi au micro de Marie-Eve Tremblay.