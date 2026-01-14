 Aller au contenu
Politique provinciale
Une popularité et une chute historiques

François Legault quitte: les sondages montraient peu d'appui à la CAQ

par 98.5

0:00
5:25

Entendu dans

Radio textos

le 14 janvier 2026 11:55

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
François Legault quitte: les sondages montraient peu d'appui à la CAQ
Le premier ministre du Québec, François Legault, et son épouse, Isabelle Brais, se rendent à une conférence de presse à Québec pour annoncer sa démission, le mercredi 14 janvier 2026. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

En réaction à l'annonce de la démission de François Legault, Jean-Marc Léger dresse le portrait d'un premier ministre du Québec marqué par des extrêmes de popularité. 

Si la pandémie a solidarisé les Québécois autour de lui, l'absence de vision claire pour son second mandat et des défaites symboliques lors d'élections partielles ont scellé son sort.

Selon lui, ce départ était prévisible, puisque près des deux tiers des citoyens souhaitaient son départ.

Le défi pour la CAQ sera maintenant de prouver qu'elle peut exister et se renouveler sans son fondateur, au risque de voir ses tensions internes éclater au grand jour.

Écoutez Jean-Marc Léger, sondeur et fondateur de la firme Léger, donner les détails à ce sujet, mercredi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

«François Legault, c'est deux visages. C'est le premier ministre qui a été le plus populaire de l'histoire du Québec [...] et en même temps, ça a été le premier ministre le moins populaire de l'histoire.»

Jean-Marc Léger

Vous aimerez aussi

Démission surprise de François Legault: la fin d’un règne caquiste
Radio textos
Démission surprise de François Legault: la fin d’un règne caquiste
0:00
28:57
Démission de François Legault: la classe politique réagit au séisme
La commission
Démission de François Legault: la classe politique réagit au séisme
0:00
15:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Départ de François Legault: «C’est une très mauvaise nouvelle pour le PQ»
Rattrapage
Une analyse des «trois phases» du PM
Départ de François Legault: «C’est une très mauvaise nouvelle pour le PQ»
Démission surprise de François Legault: la fin d’un règne caquiste
Rattrapage
Bilan et réactions à chaud
Démission surprise de François Legault: la fin d’un règne caquiste
«On est rendu dans la scatologie municipale, ça n’a aucun bon sens»
Rattrapage
Lévis rembourse une partie des coûts des bidets
«On est rendu dans la scatologie municipale, ça n’a aucun bon sens»
Boycott touristique des États-Unis: les Québécois choisissent d'autres horizons
Rattrapage
L'effet Trump
Boycott touristique des États-Unis: les Québécois choisissent d'autres horizons
Débusquer l'invisible: des astuces contre le voyeurisme électronique
Rattrapage
Éviter les nouveaux pièges de la vie numérique
Débusquer l'invisible: des astuces contre le voyeurisme électronique
Steph Carse: du «cowboy» délaissé au triomphe de «Chanteur masqué»
Rattrapage
Entre succès gospel et projet de paternité
Steph Carse: du «cowboy» délaissé au triomphe de «Chanteur masqué»
«Quand on n'a pas le budget pour rester en ville, où est-ce qu'on s'en va?»
Rattrapage
75 % des Québécois rêvent de campagne
«Quand on n'a pas le budget pour rester en ville, où est-ce qu'on s'en va?»
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Rattrapage
Aucun expert n'a réussi à le décoder
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
Rattrapage
Surprotection en garderie?
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Rattrapage
Chaussée, réseaux sociaux et bricolage
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Défi 28 jours: le «Boys club» questionne notre rapport à l'alcool
Rattrapage
Sobriété et vie sociale
Défi 28 jours: le «Boys club» questionne notre rapport à l'alcool
François Tremblay devrait-il être expulsé du caucus de la CAQ?
Rattrapage
Arrêté avec les facultés affaiblies
François Tremblay devrait-il être expulsé du caucus de la CAQ?
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
Rattrapage
Mouvement «Balance ta balance»
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène
Rattrapage
La grande entrevue du jeudi
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène