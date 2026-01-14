Une popularité et une chute historiques

En réaction à l'annonce de la démission de François Legault, Jean-Marc Léger dresse le portrait d'un premier ministre du Québec marqué par des extrêmes de popularité.

Si la pandémie a solidarisé les Québécois autour de lui, l'absence de vision claire pour son second mandat et des défaites symboliques lors d'élections partielles ont scellé son sort.

Selon lui, ce départ était prévisible, puisque près des deux tiers des citoyens souhaitaient son départ.

Le défi pour la CAQ sera maintenant de prouver qu'elle peut exister et se renouveler sans son fondateur, au risque de voir ses tensions internes éclater au grand jour.

Écoutez Jean-Marc Léger, sondeur et fondateur de la firme Léger, donner les détails à ce sujet, mercredi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.