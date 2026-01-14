Bilan et réactions à chaud

Dans une annonce qui a pris la province par surprise, le premier ministre François Legault a confirmé sa démission à titre de chef de la CAQ et de premier ministre du Québec.

Invoquant un désir de changement exprimé par les Québécois, il a affirmé quitter pour «le bien du Québec».

Les analystes Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez soulignent l'humilité et la lucidité du discours de départ, marquant la fin d'une carrière entamée par la fondation du parti en 2011.

M. Legault restera en poste jusqu'à la désignation d'un successeur, prévue potentiellement d'ici mars prochain.

