Moins d’argent pour l’entretien à Montréal

L'enveloppe allouée à l’entretien des routes de la Ville de Montréal sera revue à la baisse. C’est ce qu’on remarque dans le premier budget de la mairesse Soraya Martinez Ferrada déposé lundi.

Pourtant, les changements climatiques et le manque d’entretien des chaussées rendent les routes de plus en plus dangereuses pour les automobilistes, mais aussi pour les cyclistes.

La mairesse de Montréal s’est même montrée sur les réseaux sociaux en train de reboucher un nid-de-poule, avant d’annoncer que le budget dédié à l’entretien des voies allait être diminué.

Écoutez la chronique de Luc Ferrandez au sujet du budget de la Ville de Montréal, mercredi, avec Patrick Lagacé.