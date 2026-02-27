Le bras de fer s'intensifie

À Châteauguay, le ton monte! Après les sorties fracassantes du maire Éric Allard contre la rigidité des cols bleus, c’est au tour de Stéphane Paré, du SCFP, de monter au front.

Dans ce duel radiophonique, les Commissaires ne ménagent pas leur invité sur l'inefficacité du système d'appels et l'absentéisme criant lors des tempêtes de fin de semaine.

Entre accusations de «prise d’otage» de la population et demandes de transparence sur la sous-traitance, le dialogue semble rompu.

Un échange électrique qui révèle l'urgence de débloquer une négociation qui traîne depuis 2023.

À qui la faute? À vous de juger!

Écoutez Stéphane Paré, conseiller au SCFP et porte-parole des cols bleus de Châteauguay en discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.