Nids-de-poule et des véhicules endommagés

À la suite de conditions météorologiques changeantes de gel et de dégel à Montréal, une série de nids-de-poule est apparue mercredi matin dans le tunnel Ville-Marie, en direction ouest à l'entrée de la rue Panet.

Dès 6 heures du matin, le ministère des Transports a été alerté alors que plusieurs véhicules subissaient des dommages importants et des crevaisons.

Le ministère a-t-il agi assez rapidement pour régler la situation? À la lumière des courriels et textos reçus par les auditeurs, l'animateur Patrick Lagacé en doute...

Écoutez Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD), faire le point mercredi à Lagacé le matin.