Disponible en grande surface

Le gaz hilarant disponible dans les grandes surfaces a fait l'objet d'une mise en garde de Santé Canada.

Selon La Presse, le protoxyde d'azote ou oxyde nitreux, vendu dans des capsules de métal ou des bonbonnes, peut être inhalé par certains consommateurs dans des ballons où ils aspirent le gaz.

La substance, qui séduit particulièrement les jeunes, serait aussi populaire au sein des gangs de rue.

Écoutez Normand Voyer, professeur au département de chimie de l'Université Laval, faire le point sur les propriétés et les dangers de ce gaz, mercredi, à l’émission Lagacé le matin.