Un premier Noël libre en 33 ans

Libéré le 19 décembre dernier après avoir passé plus de trois décennies derrière les barreaux pour un quadruple meurtre qu'il a toujours nié, Daniel Jolivet savoure enfin sa liberté.

Accompagné de son avocat, Me Nicholas St-Jacques, il est venu témoigner au micro de Patrick Lagacé de son incroyable parcours et de sa réadaptation à un monde qui a radicalement changé.

Pour celui qui clame son innocence depuis le premier jour, chaque petit moment du quotidien, comme dormir dans un lit confortable ou voir des gens dans la rue, devient une source d'émerveillement.

Écoutez Daniel Jolivet et Me Nicholas St-Jacques, avocat chez Roy St-Jacques et Téolis et principal dirigeant du Projet Innocence Québec. Il est l’avocat de Daniel Jolivet, à Lagacé le matin mercredi.