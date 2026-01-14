Un incontournable de l'année?

Alors que la pandémie avait déjà poussé de nombreux Québécois à s'improviser boulangers, la tendance du pain maison atteint de nouveaux sommets en 2026.

Le magazine Vogue confirme que le pain au levain est devenu le projet culinaire incontournable de l'année. Contrairement au pain classique, le levain repose sur un processus de fermentation naturelle long et complexe qui passionne les internautes, au point où certains donnent même des noms à leur culture de bactéries.

