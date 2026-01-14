Le procès au sujet de la mort de Meriem Bendaoui, survenue en février 2021, s’est ouvert ce mardi. Selon les premiers éléments exposés devant la cour, l’adolescente de 15 ans aurait été la victime collatérale d’une chicane de stationnement qui ne la concernait pas.

Salim Touaibi, et le passager du véhicule qu'il conduisait sont tous les deux accusés d’être responsables de la mort de Meriem Bendaoui.

Des coups de feu auraient été tirés par les deux hommes impliqués dans une dispute entre deux famillles commerçantes sur la rue Jean Talon.

