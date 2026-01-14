 Aller au contenu
Justice et faits divers
Victime collatérale

Une adolescente tuée par balle en 2021 pour une place de stationnement

par 98.5

0:00
6:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 janvier 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Une adolescente tuée par balle en 2021 pour une place de stationnement
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le procès au sujet de la mort de Meriem Bendaoui, survenue en février 2021, s’est ouvert ce mardi. Selon les premiers éléments exposés devant la cour, l’adolescente de 15 ans aurait été la victime collatérale d’une chicane de stationnement qui ne la concernait pas.

Salim Touaibi, et le passager du véhicule qu'il conduisait sont tous les deux accusés d’être responsables de la mort de Meriem Bendaoui. 

Des coups de feu auraient été tirés par les deux hommes impliqués dans une dispute entre deux famillles commerçantes sur la rue Jean Talon. 

Écoutez la chroniqueuse spécialisée dans les affaires judiciaires Bénédicte Lebel revenir sur ce procès, mercredi, à l’émission Lagacé le matin.

Autre sujet abordé:

  • Début du procès d'un éducateur en garderie qui est accusé du meurtre d'un bébé de 18 mois.

Vous aimerez aussi

Courtière immobilière agressée: «Le sentiment de sécurité, je ne l’ai plus»
Lagacé le matin
Courtière immobilière agressée: «Le sentiment de sécurité, je ne l’ai plus»
0:00
7:28
«Si j'avais admis le crime, il y aurait eu des possibilités de sortir plus tôt»
Lagacé le matin
«Si j'avais admis le crime, il y aurait eu des possibilités de sortir plus tôt»
0:00
18:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les nids-de-poule augmentent, le budget pour entretenir les routes baisse
Rattrapage
Moins d’argent pour l’entretien à Montréal
Les nids-de-poule augmentent, le budget pour entretenir les routes baisse
«Rien n'indique qu'il y aura une augmentation du volume de conteneurs»
Rattrapage
Expansion du port de Montréal vers l'Est
«Rien n'indique qu'il y aura une augmentation du volume de conteneurs»
Une application chinoise pour les gens seuls soulève des questions
Rattrapage
«T’es mort?»
Une application chinoise pour les gens seuls soulève des questions
Nouvelle version de Golden: l'incroyable percée internationale de John Nathaniel
Rattrapage
K-Pop Demon Hunters
Nouvelle version de Golden: l'incroyable percée internationale de John Nathaniel
«En ne menant pas le combat, on n'adresse pas le bon message à Donald Trump»
Rattrapage
Relations internationales
«En ne menant pas le combat, on n'adresse pas le bon message à Donald Trump»
Le ministère agit-il assez rapidement? «45 minutes, je trouve que c'est long»
Rattrapage
Nids-de-poule et des véhicules endommagés
Le ministère agit-il assez rapidement? «45 minutes, je trouve que c'est long»
«Avant de parler de politique étrangère, encore faut-il maîtriser les enjeux»
Rattrapage
Commentaires du PQ sur la Chine
«Avant de parler de politique étrangère, encore faut-il maîtriser les enjeux»
Danger du gaz hilarant: «C’est difficile d’arrêter quand l’effet est plaisant»
Rattrapage
Disponible en grande surface
Danger du gaz hilarant: «C’est difficile d’arrêter quand l’effet est plaisant»
«Si j'avais admis le crime, il y aurait eu des possibilités de sortir plus tôt»
Rattrapage
Un premier Noël libre en 33 ans
«Si j'avais admis le crime, il y aurait eu des possibilités de sortir plus tôt»
Plaintes liées aux télécommunications: «C’est tout le temps compliqué»
Rattrapage
40 000 requêtes en 2025
Plaintes liées aux télécommunications: «C’est tout le temps compliqué»
Autre sondage dévastateur pour la CAQ: «Le gouvernement est en dormance»
Rattrapage
Dans les bas-fonds avec Québec solidaire
Autre sondage dévastateur pour la CAQ: «Le gouvernement est en dormance»
Le pain au levain: la nouvelle tendance culinaire de 2026
Rattrapage
Un incontournable de l'année?
Le pain au levain: la nouvelle tendance culinaire de 2026
Iran: «C’est épouvantable de voir les sacs mortuaires en pleine rue»
Rattrapage
Répression violente
Iran: «C’est épouvantable de voir les sacs mortuaires en pleine rue»
François Arnaud et le Québec brillent dans «Heated Rivalry»
Rattrapage
La série dont tout le monde parle
François Arnaud et le Québec brillent dans «Heated Rivalry»
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du mercredi 14 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du mercredi 14 janvier