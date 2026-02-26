Une femme de 44 ans a écopé d’une peine de deux ans de prison jeudi au Palais de justice de Montréal. Shaoli Huang a agressé sexuellement un jeune homme de 25 ans avec une déficience intellectuelle en septembre 2022.

Celle qui était caissière dans un dépanneur du métro Fabre a profité de la vulnérabilité de sa victime qui voulait simplement acheter des bonbons pour poser des gestes à caractère sexuel.

Le même scénario s’est d’ailleurs produit lorsqu’un agent d’infiltration s’est présenté au dépanneur quelques semaines plus tard.

