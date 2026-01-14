Victoire des Capitals face aux Canadiens

Malgré leur défaite contre les Capitals à Washington mardi soir, les Canadiens n’ont pas démérité.
Ils ont réussi à arracher un point dans cette rencontre qui s’est terminée 3-2 pour les locaux en période de prolongation.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque revenir sur le match des Canadiens de Montréal, mercredi, à l’émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés:
- La Victoire de Montréal a battu la Charge d’Ottawa;
- Tout indique que Bo Bichette ne reviendra pas avec les Blue Jays de Toronto.