Victoire des Capitals face aux Canadiens

Malgré leur défaite contre les Capitals à Washington mardi soir, les Canadiens n’ont pas démérité.

Ils ont réussi à arracher un point dans cette rencontre qui s’est terminée 3-2 pour les locaux en période de prolongation.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque revenir sur le match des Canadiens de Montréal, mercredi, à l’émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés: