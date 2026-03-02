Après une vie dédiée au hockey, que ce soit comme entraîneur des Nordiques ou dans les médias pour commenter les matchs de la Ligue nationale, Michel Bergeron prend une retraite bien méritée.

Après 52 ans dans le milieu sportif, il admet avec émotion que cette décision a été difficile à prendre.

Écoutez Michel Bergeron revenir sur sa riche carrière sportive et médiatique, lundi, au micro de Philippe Cantin.