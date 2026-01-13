 Aller au contenu
Société
L'effet Trump

Boycott touristique des États-Unis: les Québécois choisissent d'autres horizons

par 98.5

0:00
15:31

Entendu dans

Radio textos

le 13 janvier 2026 12:09

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Boycott touristique des États-Unis: les Québécois choisissent d'autres horizons
C’est officiel, on ne va presque plus en voyage aux États-Unis… Vous avez remplacé cette destination par quoi? / Yakobchuk Olena/ Adobe Stock

Boudez-vous les États-Unis cette année? Vous n'êtes pas seuls!

Depuis l'investiture de Donald Trump, le tourisme vers le sud connaît une baisse historique de plus de 30 % par voie terrestre.

Craintes pour la sécurité, nouvelles exigences aux frontières ou simple désaccord politique: les raisons du boycott sont nombreuses.

Mais rassurez-vous, les Québécois ne manquent pas d'imagination pour s'évader.

Entre la découverte de la Sicile, les plages du Portugal ou la quiétude de l'Ouest canadien, les alternatives fleurissent pour des vacances inoubliables et sans tracas. 

Écoutez Paul Arseneault, expert en tourisme et professeur au département de marketing de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, commenter la situation, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

Vous aimerez aussi

Grisaille et froid intense: la science derrière le «blues de l'hiver»
La commission
Grisaille et froid intense: la science derrière le «blues de l'hiver»
0:00
14:02
Débusquer l'invisible: des astuces contre le voyeurisme électronique
Radio textos
Débusquer l'invisible: des astuces contre le voyeurisme électronique
0:00
26:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Débusquer l'invisible: des astuces contre le voyeurisme électronique
Rattrapage
Éviter les nouveaux pièges de la vie numérique
Débusquer l'invisible: des astuces contre le voyeurisme électronique
Steph Carse: du «cowboy» délaissé au triomphe de «Chanteur masqué»
Rattrapage
Entre succès gospel et projet de paternité
Steph Carse: du «cowboy» délaissé au triomphe de «Chanteur masqué»
«Quand on n'a pas le budget pour rester en ville, où est-ce qu'on s'en va?»
Rattrapage
75 % des Québécois rêvent de campagne
«Quand on n'a pas le budget pour rester en ville, où est-ce qu'on s'en va?»
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Rattrapage
Aucun expert n'a réussi à le décoder
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
Rattrapage
Surprotection en garderie?
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Rattrapage
Chaussée, réseaux sociaux et bricolage
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Défi 28 jours: le «Boys club» questionne notre rapport à l'alcool
Rattrapage
Sobriété et vie sociale
Défi 28 jours: le «Boys club» questionne notre rapport à l'alcool
François Tremblay devrait-il être expulsé du caucus de la CAQ?
Rattrapage
Arrêté avec les facultés affaiblies
François Tremblay devrait-il être expulsé du caucus de la CAQ?
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
Rattrapage
Mouvement «Balance ta balance»
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène
Rattrapage
La grande entrevue du jeudi
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène
Fonctionnaires en présentiel trois jours par semaine: est-ce vraiment utile?
Rattrapage
Dès le 26 janvier
Fonctionnaires en présentiel trois jours par semaine: est-ce vraiment utile?
Réagir face au danger: les réflexes à adopter lors d'un carambolage
Rattrapage
Prévenir les accidents en conditions hivernales
Réagir face au danger: les réflexes à adopter lors d'un carambolage
Le stress du renouvellement hypothécaire: une menace pour l’équilibre familial?
Rattrapage
Anxiété, stress et choix contraints
Le stress du renouvellement hypothécaire: une menace pour l’équilibre familial?
La valeur nutritionnelle des produits mieux indiquée à l'épicerie
Rattrapage
Nouvel étiquetage
La valeur nutritionnelle des produits mieux indiquée à l'épicerie