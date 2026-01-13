L'effet Trump

Boudez-vous les États-Unis cette année? Vous n'êtes pas seuls!

Depuis l'investiture de Donald Trump, le tourisme vers le sud connaît une baisse historique de plus de 30 % par voie terrestre.

Craintes pour la sécurité, nouvelles exigences aux frontières ou simple désaccord politique: les raisons du boycott sont nombreuses.

Mais rassurez-vous, les Québécois ne manquent pas d'imagination pour s'évader.

Entre la découverte de la Sicile, les plages du Portugal ou la quiétude de l'Ouest canadien, les alternatives fleurissent pour des vacances inoubliables et sans tracas.

Écoutez Paul Arseneault, expert en tourisme et professeur au département de marketing de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, commenter la situation, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.