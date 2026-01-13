Éviter les nouveaux pièges de la vie numérique

Le chroniqueur François Charron et l'animatrice Marie-Eve Tremblay explorent les zones d'ombre de notre quotidien connecté.
On lève voile sur l'inquiétante tendance des caméras cachées dans les hébergements de voyage... Comment faire pour les débusquer?
Avec bienveillance et expertise, François Charron nous partage des astuces simples — comme l'usage d'une lampe de poche ou du Bluetooth — pour reprendre le contrôle sur notre intimité.
Voilà de l'information bien essentielle pour voyager et transiger l'esprit léger.
Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, expliquer le tout, mardi, à Radio textos.
«À la quantité de voyeurs qu'il y a sur la Terre, c'est sûr qu'il y a un petit mononcle qui est propriétaire d'un Airbnb.»
Pour approfondir le sujet
