75 % des Québécois rêvent de campagne

Ville ou campagne, où se cache votre bonheur?

C'est le grand dilemme qui secoue le Québec!

Un récent sondage révèle que trois Québécois sur quatre préfèrent désormais la tranquillité rurale à l'effervescence de Montréal.

Entre les prix qui explosent en ville, le besoin viscéral d'un bureau pour le télétravail et une certaine perte de vitesse pour les condos, les régions voient leur popularité bondir.

Mais attention, la campagne n'est pas toujours ce long fleuve tranquille dont on rêve: entre l'absence de services et les voisins parfois bruyants, le paradis a ses nuances.

Écoutez Mélanie Bergeron, courtière en immobilier, mardi, en discuter avec Marie-Eve Tremblay.