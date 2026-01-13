Piégé par un «magicien» professionnel

Le chroniqueur Hugo Dumas a récemment été victime d'un vol de iPhone à son domicile après avoir publié une annonce sur Facebook Marketplace.

Le fraudeur, agissant avec le sang-froid d'un professionnel, l'a mis en confiance avant de subtiliser l'appareil par un tour de passe-passe, laissant derrière lui une copie chinoise de peu de valeur.

Ce témoignage a suscité une vague d'appels d'auditeurs partageant des expériences variées: de belles histoires de seconde vie pour des meubles, mais aussi des récits de recel d'outils volés ou de publicités mensongères.

Écoutez le journaliste Hugo Dumas témoigner du vol dont il a été victime, mardi, au micro de Patrick Lagacé.