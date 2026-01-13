 Aller au contenu
Société
Transports: les conseils d'un expert

«Quand on pense à notre mobilité, on est rarement très rationnel» -Alain McKenna

par 98.5

0:00
6:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 janvier 2026 09:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alain McKenna
Alain McKenna
«Quand on pense à notre mobilité, on est rarement très rationnel» -Alain McKenna
Alain McKenna / Cogeco Média

L'expert en technologie et automobile Alain McKenna présente le deuxième tome de sa série Payer moins, consacré cette fois à la mobilité au Québec.

Il souligne que nos choix de transport sont souvent émotifs plutôt que rationnels, nous poussant à ignorer les coûts réels liés à la voiture, tels que l'entretien, l'assurance et les pneus.

Pour économiser, il propose d'adopter une approche «multimodale», en privilégiant le vélo ou l'autopartage selon les distances à parcourir.

Le livre offre également des conseils pratiques sur le magasinage des assurances pour réduire ses dépenses annuelles.

Écoutez Alain McKenna, journaliste et animateur du balado Une tasse de tech, expliquer le tout, mardi, à Lagacé le matin. 

