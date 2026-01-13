LNH, repêchage et NFL

Les Canadiens de Montréal ont signé une victoire de 6-3 contre les Canucks de Vancouver, portée par une performance offensive inhabituelle de ses défenseurs.

Alexandre Carrier s'est illustré avec deux buts en seulement 20 secondes, une prouesse quasi historique pour l'organisation.

Pendant ce temps, la LNH confirme que le repêchage 2027 à Buffalo sera «décentralisé», une formule critiquée pour son manque de chaleur humaine.

Enfin, dans la NFL, l'élimination des Steelers soulève des questions sur l'avenir d'Aaron Rodgers, 42 ans, dont le déclin physique et les erreurs récentes suggèrent qu'il serait temps pour lui de se retirer au sommet de sa gloire.

