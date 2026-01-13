Entre engagement social et image de marque

Mattel vient de lancer une Barbie autiste, poursuivant sa stratégie de diversification après les modèles en fauteuil roulant ou ceux diabétiques.

Selon le professeur Luc Dupont, bien que les ventes de ces modèles spécifiques ne soient pas nécessairement massives, ce virage entamé vers 2012-2015 vise avant tout à redorer l'image de marque.

En répondant aux nouvelles attentes des parents qui recherchent des poupées plus représentatives de la réalité, Mattel a réussi à transformer Barbie en un symbole sociétal.

Le film à succès récent a d'ailleurs servi de publicité monumentale pour asseoir ce nouveau positionnement inclusif.

Écoutez Luc Dupont, professeur au département de communication de l’Université d’Ottawa, analyser ce lancement par Mattel, mardi, à Lagacé le matin.