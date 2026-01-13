Vente sur Marketplace

Le chroniqueur de La Presse, Hugo Dumas, a raconté mardi la mésaventure qu’il a vécue lorsqu’il a tenté de vendre son iPhone sur la plateforme Marketplace.

Lorsqu’un premier client potentiel se présente chez lui, il réalise rapidement que ce dernier a un comportement louche. La transaction n’aura finalement pas lieu.

Une deuxième personne arrive et lui mentionne que son iPhone est un faux. C’est à ce moment que Hugo Dumas réalise que le premier client a volé son téléphone et l’a remplacé par une copie.

Écoutez Frédéric Labelle parler de cette situation abracadabrante au micro de Patrick Lagacé, mardi.