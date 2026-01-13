L’Iran continue d’être soulevé par des manifestations monstres et une répression violente de la part des autorités.

Des ONG déplorent des morts par centaine alors que la population tente de renverser le gouvernement.

Le régime iranien a mis en place un «black-out numérique» coupant l’accès à l’Internet et aux réseaux téléphoniques.

De nombreux Québécois d’origine iranienne assistent, impuissants, à la violence subie par leurs proches et tentent, sans succès, d’avoir de leurs nouvelles.

Écoutez Nima Machouf, membre de l'Association des femmes iraniennes de Montréal, discuter de la situation au micro de Patrick Lagacé, mardi.






