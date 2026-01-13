 Aller au contenu
Politique
«Black-out numérique»

Des Québécois d’origine iranienne sans nouvelles de leurs proches

par 98.5

0:00
8:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 janvier 2026 08:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Des Québécois d’origine iranienne sans nouvelles de leurs proches
Le drapeau iranien flottant au-dessus de Téhéran / Adobe Stock

L’Iran continue d’être soulevé par des manifestations monstres et une répression violente de la part des autorités. 

Des ONG déplorent des morts par centaine alors que la population tente de renverser le gouvernement. 

Le régime iranien a mis en place un «black-out numérique» coupant l’accès à l’Internet et aux réseaux téléphoniques. 

De nombreux Québécois d’origine iranienne assistent, impuissants, à la violence subie par leurs proches et tentent, sans succès, d’avoir de leurs nouvelles. 

Écoutez Nima Machouf, membre de l’Association des femmes iraniennes de Montréal, discuter de la situation au micro de Patrick Lagacé, mardi. 



«Beaucoup de fierté, mais beaucoup d’inquiétudes et de peur. Ils sont très sauvages. Le gouvernement opère avec une telle brutalité.»

Nima Machouf

Vous aimerez aussi

«Cette fois-ci, je pense qu'il y a une chance que le gouvernement tombe»
Signé Lévesque
«Cette fois-ci, je pense qu'il y a une chance que le gouvernement tombe»
0:00
9:35
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
Radio textos
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
0:00
26:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Transactions Marketplace: les leçons d'une fraude à domicile à 1300 $
Rattrapage
Piégé par un «magicien» professionnel
Transactions Marketplace: les leçons d'une fraude à domicile à 1300 $
«Quand on pense à notre mobilité, on est rarement très rationnel» -Alain McKenna
Rattrapage
Transports: les conseils d'un expert
«Quand on pense à notre mobilité, on est rarement très rationnel» -Alain McKenna
Santé et cols bleus: l'empathie, un frein aux solutions de gestion?
Rattrapage
Absentéisme élevé
Santé et cols bleus: l'empathie, un frein aux solutions de gestion?
Itinérance: «Ils ont dit ce qu’ils allaient faire et ils l'ont fait»
Rattrapage
Budget triplé à Montréal
Itinérance: «Ils ont dit ce qu’ils allaient faire et ils l'ont fait»
Alexandre Carrier et les défenseurs ont mené les Canadiens à la victoire
Rattrapage
LNH, repêchage et NFL
Alexandre Carrier et les défenseurs ont mené les Canadiens à la victoire
Deux Québécoises interpellées dans un aéroport deviennent virales
Rattrapage
Miami
Deux Québécoises interpellées dans un aéroport deviennent virales
Charlotte Cardin s'impose aux Victoires de la Musique en France
Rattrapage
Une ascension fulgurante
Charlotte Cardin s'impose aux Victoires de la Musique en France
Barbie autiste: une stratégie de marketing inclusive pour Mattel
Rattrapage
Entre engagement social et image de marque
Barbie autiste: une stratégie de marketing inclusive pour Mattel
Son iPhone subtilisé et remplacé par un faux sous ses yeux
Rattrapage
Vente sur Marketplace
Son iPhone subtilisé et remplacé par un faux sous ses yeux
Déraillement d’un train: la main-d’oeuvre inexpérimentée en cause?
Rattrapage
Camions immobilisés sur un chemin de fer
Déraillement d’un train: la main-d’oeuvre inexpérimentée en cause?
Relations Canada-Chine: Mark Carney tente un «reset» diplomatique
Rattrapage
Visite de Mark Carney à Pékin
Relations Canada-Chine: Mark Carney tente un «reset» diplomatique
Itinérance et sécurité: Montréal triple ses investissements communautaires
Rattrapage
Budget de l'administration Martinez Ferrada
Itinérance et sécurité: Montréal triple ses investissements communautaires
McDonald’s gèle les prix de certains produits pendants un an
Rattrapage
Trios à 5$ et café à 1$
McDonald’s gèle les prix de certains produits pendants un an
Le PLQ se rallie: Charles Milliard récolte des appuis majeurs
Rattrapage
La scène politique québécoise en ce début 2026
Le PLQ se rallie: Charles Milliard récolte des appuis majeurs