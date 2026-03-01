Affrontements au Moyen-Orient

Les bombardements iraniens se poursuivent à travers le Moyen-Orient pour venger la mort du chef suprême, l’ayatollah Khamenei, frappé mortellement samedi.

Des tirs ont atteint les Émirats arabes unis, Bahreïn et aussi le Qatar. Plusieurs aéroports et des sites stratégiques ont été visés, si bien que l’espace aérien au-dessus de la péninsule Arabique était totalement fermé dimanche matin.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand ainsi que la journaliste de BFMTV basée au Qatar, Clémence Dibout, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

La journaliste explique que les tirs visaient d'abord les bases militaires américaines au Moyen-Orient, mais que la population du Qatar commence à craindre que d’autres infrastructures soient aussi touchées.