 Aller au contenu
Politique
Affrontements au Moyen-Orient

Mort de l’ayatollah: la crainte des représailles pour les pays voisins

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 mars 2026 07:48

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Mort de l’ayatollah: la crainte des représailles pour les pays voisins
De la fumée causée par un bombardement irannien à quelques kilomètres de l'aéroport de Dubaï aux Émirats arabes unis. / Altaf Qadri / The Associated Press

Les bombardements iraniens se poursuivent à travers le Moyen-Orient pour venger la mort du chef suprême, l’ayatollah Khamenei, frappé mortellement samedi.

Des tirs ont atteint les Émirats arabes unis, Bahreïn et aussi le Qatar. Plusieurs aéroports et des sites stratégiques ont été visés, si bien que l’espace aérien au-dessus de la péninsule Arabique était totalement fermé dimanche matin.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand ainsi que la journaliste de BFMTV basée au Qatar, Clémence Dibout, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

La journaliste explique que les tirs visaient d'abord les bases militaires américaines au Moyen-Orient, mais que la population du Qatar commence à craindre que d’autres infrastructures soient aussi touchées.

«Ce que l'on voit chez les voisins à côté, au Bahreïn ou à Dubaï, c'est que ce sont des tours d'habitation, des hôtels et des centres commerciaux qui sont touchés. Et là, le Qatar est en train de se demander si ça ne va pas être la même chose avec les missiles iraniens.»

Clémence Dibout

Vous aimerez aussi

PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Lagacé le matin
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
0:00
4:44
Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
La commission
Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
0:00
16:45

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Une enceinte pour urne funéraire développée par Spotify
Rattrapage
Nouvelle technologie
Une enceinte pour urne funéraire développée par Spotify
Actor Awards: «Ça nous donne une bonne idée de ce qui va se passer aux Oscars»
Rattrapage
Le cinéma récompensé
Actor Awards: «Ça nous donne une bonne idée de ce qui va se passer aux Oscars»
Le dépistage du cholestérol recommandé pour tous les enfants
Rattrapage
Santé pédiatrique
Le dépistage du cholestérol recommandé pour tous les enfants
Conflit au Moyen-Orient: des impacts à prévoir sur le prix du pétrole
Rattrapage
Détrait d'Ormuz touché
Conflit au Moyen-Orient: des impacts à prévoir sur le prix du pétrole
Luce Dufault, Lulu Hughes et Kim Richardson unissent leurs voix
Rattrapage
Album du spectacle «Elles»
Luce Dufault, Lulu Hughes et Kim Richardson unissent leurs voix
«Monsieur samedi soir»: Déjà une fiche de 35 buts pour Cole Caufield
Rattrapage
Victoire 6 à 2 contre les Capitals
«Monsieur samedi soir»: Déjà une fiche de 35 buts pour Cole Caufield
Les pays européens prônent la négociation plutôt que les attaques
Rattrapage
Affrontements au Moyen-Orient
Les pays européens prônent la négociation plutôt que les attaques
Iran: «Les bombardements externes ne changent rien au pouvoir islamiste»
Rattrapage
Intervention américaine insuffisante?
Iran: «Les bombardements externes ne changent rien au pouvoir islamiste»
Le malaise autour des équipes de hockey américaines tourné en dérision
Rattrapage
Saturday Night Live
Le malaise autour des équipes de hockey américaines tourné en dérision
Intervention américaine en Iran: «C’est une guerre majeure qui commence»
Rattrapage
Attaques au Moyen-Orient
Intervention américaine en Iran: «C’est une guerre majeure qui commence»
Liliane Blanco-Binette sur scène à travers le Québec
Rattrapage
«Spectacle Toréador»
Liliane Blanco-Binette sur scène à travers le Québec
Comment est née la semaine de relâche au Québec?
Rattrapage
Congé hivernal
Comment est née la semaine de relâche au Québec?
Les villes sont-elles devenues trop intrusives envers les contribuables?
Rattrapage
Surtaxes et contrôle
Les villes sont-elles devenues trop intrusives envers les contribuables?
Semaine de relâche: «Les enfants ont besoin de prendre ça relax»
Rattrapage
Pause hivernale
Semaine de relâche: «Les enfants ont besoin de prendre ça relax»