Nouveau sondage

Le chroniqueur politique Frédéric Bérard nuance les résultats d’un sondage commandé par le Parti québécois, qui révèle que 52% des Québécois estiment qu’il y a trop d’immigrants dans la province.

Il explique que ces résultats ne sont pas très négatifs compte tenu des «campagnes de peur» contre l’immigration qui sont menées par certains partis, notamment le Parti québécois et la CAQ.

Écoutez le chroniqueur politique Frédéric Bérard faire le point, samedi, à l’émission de Denis Lévesque.