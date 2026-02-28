 Aller au contenu
Politique
Nouveau sondage

Immigration: Campagne de peur du PQ «qui met de l’huile sur le feu»

par 98.5

0:00
8:32

Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 février 2026 09:58

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Immigration: Campagne de peur du PQ «qui met de l’huile sur le feu»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Le chroniqueur politique Frédéric Bérard nuance les résultats d’un sondage commandé par le Parti québécois, qui révèle que 52% des Québécois estiment qu’il y a trop d’immigrants dans la province.

Il explique que ces résultats ne sont pas très négatifs compte tenu des «campagnes de peur» contre l’immigration qui sont menées par certains partis, notamment le Parti québécois et la CAQ.

Écoutez le chroniqueur politique Frédéric Bérard faire le point, samedi, à l’émission de Denis Lévesque.

«S'il y a juste 52% des Québécois qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants avec ces campagnes de peur là, je trouve que c'est quand même pas mal.»

Frédéric Bérard

Vous aimerez aussi

Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
La commission
Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
0:00
16:45
Hydro-Québec, déneigement et souveraineté
La commission
Hydro-Québec, déneigement et souveraineté
0:00
6:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Tout va dépendre de la réaction de la population iranienne»
Rattrapage
Intervention américaine en Iran
«Tout va dépendre de la réaction de la population iranienne»
Quelles sont les meilleures chansons du nouvel album de Bruno Mars?
Rattrapage
Nouvel album «The Romantic»
Quelles sont les meilleures chansons du nouvel album de Bruno Mars?
Un match des Canadiens à Trois-Rivières grâce à la victoire de Saint-Boniface
Rattrapage
Concours Kraft Hockeyville
Un match des Canadiens à Trois-Rivières grâce à la victoire de Saint-Boniface
La Nuit blanche de Montréal: 23 ans de festivités
Rattrapage
Cette fin de semaine
La Nuit blanche de Montréal: 23 ans de festivités
Manifestation pro-armes à Québec: «On vend pratiquement l'image du soldat»
Rattrapage
Autoprotection revendiquée
Manifestation pro-armes à Québec: «On vend pratiquement l'image du soldat»
Frappes en Iran: «Si ça dérape, quelle va être la patience du peuple américain?»
Rattrapage
Intervention militaire
Frappes en Iran: «Si ça dérape, quelle va être la patience du peuple américain?»
«Mon coloc de 80 ans»: le choc générationnel abordé avec tendresse
Rattrapage
Nouvelle web-série
«Mon coloc de 80 ans»: le choc générationnel abordé avec tendresse
Choix défensifs des Canadiens en fin de match: «On s'ennuie de David Savard»
Rattrapage
Défaite contre les Islanders
Choix défensifs des Canadiens en fin de match: «On s'ennuie de David Savard»
Nouvelles entraves à prévoir sur le pont Charles-De Gaulle
Rattrapage
Entraves de la fin de semaine
Nouvelles entraves à prévoir sur le pont Charles-De Gaulle
Un redoux de courte durée avant l’arrivée d’un front froid
Rattrapage
Prévisions météo
Un redoux de courte durée avant l’arrivée d’un front froid
Portes-avions américains déployés: «C'est plus que la base de Bagotville»
Rattrapage
Intervention en Iran
Portes-avions américains déployés: «C'est plus que la base de Bagotville»
Attaques en Iran: «tournant historique dans la géopolitique du Moyen-Orient»
Rattrapage
Conflit international
Attaques en Iran: «tournant historique dans la géopolitique du Moyen-Orient»
«C’est rendu que ça coûte cher de s'asseoir sur la chaise de quelqu’un»
Rattrapage
J’en reviens pas
«C’est rendu que ça coûte cher de s'asseoir sur la chaise de quelqu’un»
Eric Duhaime se prépare pour l'élection générale
Rattrapage
Partielle dans Chicoutimi
Eric Duhaime se prépare pour l'élection générale