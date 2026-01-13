 Aller au contenu
Société
Budget de l'administration Martinez Ferrada

Itinérance et sécurité: Montréal triple ses investissements communautaires

par 98.5

0:00
12:57

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 janvier 2026 07:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Itinérance et sécurité: Montréal triple ses investissements communautaires
Claude Pinard (centre, gauche) présentait le premier budget de l'administration Martinez Ferrada, lundi. / Cogeco Média

Claude Pinard présente un budget marqué par la rigueur et le gel des embauches. 

Pour 2026, la hausse moyenne des taxes foncières sera de 3,4 %, soit environ 188 $ pour une maison unifamiliale moyenne.

Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal souligne qu'une part importante de cette augmentation sert uniquement à couvrir le service de la dette.

Parmi les priorités, le budget pour la lutte contre l'itinérance triple pour atteindre 30 millions de dollars.

Enfin, malgré les critiques, la Ville maintient ses investissements dans le réseau cyclable et prévoit 40 millions de dollars pour les caméras corporelles des policiers.

Écoutez Claude Pinard, président du comité exécutif de Montréal, détailler le premier budget de l’administration Martinez Ferrada, mardi.

«Moi, ça me tente pas de décider si j'investis de l'argent pour sauver la vie du monde ou je ne le fais pas. [...] Si vous avez quelqu'un qui dort sur le trottoir en face de chez vous, vous allez vous en occuper.»

Claude Pinard

Vous aimerez aussi

Santé et cols bleus: l'empathie, un frein aux solutions de gestion?
Lagacé le matin
Santé et cols bleus: l'empathie, un frein aux solutions de gestion?
0:00
9:04
Transactions Marketplace: les leçons d'une fraude à domicile à 1300 $
Lagacé le matin
Transactions Marketplace: les leçons d'une fraude à domicile à 1300 $
0:00
13:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Transactions Marketplace: les leçons d'une fraude à domicile à 1300 $
Rattrapage
Piégé par un «magicien» professionnel
Transactions Marketplace: les leçons d'une fraude à domicile à 1300 $
«Quand on pense à notre mobilité, on est rarement très rationnel» -Alain McKenna
Rattrapage
Transports: les conseils d'un expert
«Quand on pense à notre mobilité, on est rarement très rationnel» -Alain McKenna
Santé et cols bleus: l'empathie, un frein aux solutions de gestion?
Rattrapage
Absentéisme élevé
Santé et cols bleus: l'empathie, un frein aux solutions de gestion?
Itinérance: «Ils ont dit ce qu’ils allaient faire et ils l'ont fait»
Rattrapage
Budget triplé à Montréal
Itinérance: «Ils ont dit ce qu’ils allaient faire et ils l'ont fait»
Alexandre Carrier et les défenseurs ont mené les Canadiens à la victoire
Rattrapage
LNH, repêchage et NFL
Alexandre Carrier et les défenseurs ont mené les Canadiens à la victoire
Deux Québécoises interpellées dans un aéroport deviennent virales
Rattrapage
Miami
Deux Québécoises interpellées dans un aéroport deviennent virales
Charlotte Cardin s'impose aux Victoires de la Musique en France
Rattrapage
Une ascension fulgurante
Charlotte Cardin s'impose aux Victoires de la Musique en France
Barbie autiste: une stratégie de marketing inclusive pour Mattel
Rattrapage
Entre engagement social et image de marque
Barbie autiste: une stratégie de marketing inclusive pour Mattel
Son iPhone subtilisé et remplacé par un faux sous ses yeux
Rattrapage
Vente sur Marketplace
Son iPhone subtilisé et remplacé par un faux sous ses yeux
Déraillement d’un train: la main-d’oeuvre inexpérimentée en cause?
Rattrapage
Camions immobilisés sur un chemin de fer
Déraillement d’un train: la main-d’oeuvre inexpérimentée en cause?
Relations Canada-Chine: Mark Carney tente un «reset» diplomatique
Rattrapage
Visite de Mark Carney à Pékin
Relations Canada-Chine: Mark Carney tente un «reset» diplomatique
Des Québécois d’origine iranienne sans nouvelles de leurs proches
Rattrapage
«Black-out numérique»
Des Québécois d’origine iranienne sans nouvelles de leurs proches
McDonald’s gèle les prix de certains produits pendants un an
Rattrapage
Trios à 5$ et café à 1$
McDonald’s gèle les prix de certains produits pendants un an
Le PLQ se rallie: Charles Milliard récolte des appuis majeurs
Rattrapage
La scène politique québécoise en ce début 2026
Le PLQ se rallie: Charles Milliard récolte des appuis majeurs