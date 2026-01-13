Budget de l'administration Martinez Ferrada

Claude Pinard présente un budget marqué par la rigueur et le gel des embauches.

Pour 2026, la hausse moyenne des taxes foncières sera de 3,4 %, soit environ 188 $ pour une maison unifamiliale moyenne.

Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal souligne qu'une part importante de cette augmentation sert uniquement à couvrir le service de la dette.

Parmi les priorités, le budget pour la lutte contre l'itinérance triple pour atteindre 30 millions de dollars.

Enfin, malgré les critiques, la Ville maintient ses investissements dans le réseau cyclable et prévoit 40 millions de dollars pour les caméras corporelles des policiers.

